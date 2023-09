Zwaarste regenval in 140 jaar zet Hongkong blank

- De Chinese stad Hongkong is vrijdag door hevige regenval getroffen waardoor straten, metrostations en winkelcentra zijn ondergelopen. De plaatselijke autoriteiten hebben de bewoners opgeroepen thuis te blijven. Ook zijn alle scholen gesloten, als gevolg van "extreme omstandigheden veroorzaakt door grootschalige overstromingen en ernstige verkeershinder", aldus de autoriteiten. De speciale bestuurlijke regio kreeg te maken met de grootste hoeveelheid regenval per uur sinds het meten ervan 140 jaar geleden begon. Het weerbureau heeft de hoogste waarschuwing afgegeven en zei dat op het schiereiland Kowloon meer dan 200 millimeter regenval werd gemeten. De beurs gaat vrijdagochtend niet open en blijft gesloten zolang de waarschuwing van kracht is.