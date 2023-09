Regel ouderschapsplan als alles nog koek en ei is

Ouders zouden al terwijl hun relatie nog goed is afspraken moeten maken over geld en zorg voor de kinderen na een scheiding, bepleit volgens het AD de vereniging voor familie-advocaten.

"Met name de jonge groep ouders zou het helemaal niet gek vinden om al tijdens de relatie afspraken te maken", zegt voorzitter Glenda Raap van de Nederlandse vereniging van advocaten die zijn gespecialiseerd in familie- en erfrecht en scheidingsmediators (vFAS). "Vermoedelijk komt dit doordat het niet meer ongebruikelijk is dat mensen uit elkaar gaan, er rust geen taboe meer op. Dus denken ze liever vooraf na over de gevolgen daarvan."

Sinds 2009 is het verplicht om bij een scheiding een ouderschapsplan op te stellen. Het model voor zo'n ouderschapsplan is na vijftien jaar aangepast aan deze tijd, vertelt Raap. Om het taalgebruik te moderniseren, maar ook vanwege een veranderde samenleving, een gelijkere verdeling van zorgtaken of gebruik van sociale media. "We zagen in de praktijk dat de samenleving is veranderd en onderzoek bevestigt dat", aldus Raap, die zelf ook advocaat familierecht en mediator is.