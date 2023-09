Zelensky: trage wapenleveranties en sancties remmen tegenoffensief

President Volodymyr Zelensky erkent dat de Oekraïense krijgsmacht in toenemende mate moeite heeft met de strijd tegen Rusland. Hij zegt ook dat het moeilijker wordt om aan wapens te komen en nieuwe sancties in te stellen tegen Rusland. Met zwaarder wapentuig zou de strijd beter verlopen, zei hij op een conferentie in Kyiv. "De oorlog vertraagt. Dat is zo, dat erkennen wij. Alle processen lopen moeizamer en gaan trager, van sancties tot wapenleveranties", aldus Zelensky. Het land is al drie maanden bezig met een tegenoffensief, maar heeft vooralsnog geen grote successen kunnen melden. Volgens Zelensky komt dat vooral doordat de Russen sterker zijn in luchtgevechten. Onder meer Europese landen en de Verenigde Staten steunen Oekraïne in de oorlog met humanitaire middelen en militair materieel. Sinds het begin van de oorlog worden de wapens die het land geleverd krijgt steeds zwaarder. Vorige maand werd bekend dat Oekraïense piloten na een training in de loop van volgend gaan vliegen met F-16's, waarin Nederland en Denemarken een voortrekkersrol spelen. Zelensky zei eind augustus dat het land eigenlijk zo'n 160 gevechtsvliegtuigen nodig heeft, ongeveer 100 meer dan nu.