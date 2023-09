Honderden doden na aardbeving met kracht van 6.8 in Marokko

Bij de aardbeving in Marokko vrijdagavond zijn honderden doden gevallen. Dat meldt een overheidsbeambte aan persbureau Reuters. De meeste slachtoffers zouden zijn gevallen in een moeilijk te bereiken gebied ten zuiden van Marrakech. Marokko werd vrijdagavond even na 23.00 uur opgeschrikt door de aardbeving met een kracht van 6.8. Het epicentrum van de beving, die volgens het Amerikaans seismologisch instituut USGS plaatsvond op 18,5 kilometer diepte, bevond zich zo'n tachtig kilometer ten zuidwesten van Marrakech.