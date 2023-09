‘Rituele massamoord’ blijkt yogales

Een yogales in de Engelse kustplaats Chapel St Leonards is bruut verstoord door de politie. Voorbijgangers hadden de politie gebeld omdat ze door het raam van een horecagelegenheid meerdere lichamen hadden zien liggen onder dekens. Ze zeiden dat ze een "rituele massamoord" vermoedden.



Laws gaf les in het café aan zeven yogastudenten, toen ze de twee hondenuitlaters even door het raam zagen kijken tijdens het meditatiegedeelte van de les. Pas achteraf hoorde ze dat de twee de politie hadden gebeld. ,,Ze zeiden dat er een massamoordenaar was, dat die een gewaad droeg en over mensen heen liep die dood waren, en dat het leek op een soort ritueel. Ik denk dat het er van buitenaf zo uit zou kunnen zien, omdat de yogastudenten dan allemaal heel stil, vredig en ontspannen zijn."



De yogalerares legt uit wat er wel gebeurde tijdens de les: ,,De studenten liggen met dekens over zich heen, hun ogen zijn gesloten. Het is daar heel donker. Ik had kaarsen en kleine waxinelichtjes aangestoken in de hele kamer en ik liep gewoon rond, terwijl ik op een trommel speelde. Ik had een luchtig topje aan met grote wijde mouwen."

De politie zegt in een reactie dat het alarmerende telefoontje werd gepleegd "met goede intenties" en laat de zaak rusten. "We zijn blij dat iedereen veilig bleek te zijn", zegt een woordvoerder.