Minister Jetten bij demo: we moeten fossiele subsidies afbouwen

Demissionair minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie is zaterdag bij de 'steundemonstratie' in Den Haag in gesprek gegaan met medestanders van Extinction Rebellion, de klimaatactiegroep die iets verderop de A12 blokkeert. De minister krijgt daar naar eigen zeggen veel vragen van mensen over de subsidies en financiële voordelen voor het gebruik van fossiele brandstoffen. "Fossiele subsidies passen niet in een schoon Nederland, dus dat moet gewoon stoppen", herhaalde Jetten bij het steunprotest zijn eerdere woorden over die subsidies. "Maar dat kan niet van vandaag op morgen, dus daar moeten we de komende tijd een duidelijk afbouwplan voor maken." Op de steundemonstratie vlak bij station Den Haag Centraal zijn volgens de organisatie enkele duizenden mensen bijeen om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Veel aanwezigen roepen de politiek op om een einde te maken aan subsidies voor de fossiele industrie. Volgens een recent onderzoek van SOMO, Oil Change International en Milieudefensie is daar zo'n 37,5 miljard euro mee gemoeid. Jetten zegt dat hij de motivatie van mensen om te demonstreren voor meer "klimaatactie" heel goed begrijpt. Wel roept hij iedereen op om dat op goedgekeurde plekken te doen. "Je kan ook je geluid laten horen door op andere plekken te demonstreren, zonder dat het grote impact heeft op de rest van de samenleving en druk legt op de politie." Volgens Jetten is het belangrijk dat de politiek het gesprek aangaat met mensen die zich zorgen maken over het klimaat. "Sommige mensen vinden het veel te langzaam gaan, andere zijn blij dat er eindelijk iets in beweging is", zegt hij over zijn gesprekken met deelnemers aan het steunprotest in Den Haag.