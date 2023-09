Ouwehand wil lijsttrekker Partij voor de Dieren worden

Esther Ouwehand wil lijsttrekker worden voor de Partij voor de Dieren. Eerder op de dag meldde het partijbestuur haar niet meer voor te dragen als lijsttrekker omdat het "signalen en informatie" heeft ontvangen die wijzen op schendingen van integriteit. De partijleider schrijft in een verklaring dat "tot vandaag nooit enige melding van een integriteitsschending tegen mij bij mij (is) binnengekomen". Wel heeft ze vrijdag een brief aan het bestuur geschreven waarin ze naar eigen zeggen "forse" kritiek uit over het uitblijven van professionalisering en democratisering van de partij. "Ik vind het moeilijk om het een los te zien van het ander. Ik wil me met hart en ziel inzetten als lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren", eindigt ze de verklaring.