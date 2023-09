Russische drone-aanval op Kyiv

De Oekraïense hoofdstad Kyiv is in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen met drones. Burgemeester Vitali Klitsjko schrijft op Telegram dat in drie wijken van de stad brokstukken zijn neergekomen van neergeschoten Russische drones. Zeker een persoon is gewond geraakt.

De brokstukken beschadigden wegen en bovenleidingen voor trolleybussen en in een van de wijken zou brand zijn uitgebroken bij een park, aldus Klitsjko. De legerleiding in Kyiv meldt dat een appartementenblok is getroffen door brokstukken. Ook daar brak brand uit, maar die kon snel worden geblust.

Inwoners van Kyiv schrijven op sociale media minstens vijf explosies te hebben gehoord. Klitsjko waarschuwde dat meer drones op weg waren richting de hoofdstad. De legerleiding zei enkele uren later dat meer dan twintig drones die uit verschillende richtingen op de stad afkwamen, waren neergehaald

Ook in het oosten van Oekraïne is het luchtalarm afgegaan. De luchtmacht waarschuwt daar voor Russische aanvallen met raketten.