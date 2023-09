Dit zijn de vijf grootste irritaties in het verkeer

Bijna 70 procent van de Nederlanders ergert zich aan rijgedrag andere automobilisten. Overstappen.nl zocht uit wat de vijg grootste ergernissen zijn.

1. Bumperkleven

Meer dan de helft (56%) ziet bumperkleven als grootste ergernis in het verkeer. Naast dat het irritatie of woede opwekt, is het ook gevaarlijk. Als er bijvoorbeeld in deze situatie een noodstop gemaakt moet worden, is er vaak geen tijd en ruimte voor de achterliggende automobilist om op tijd te stoppen.

2. Geen richting aangeven

Zomaar van de linkerbaan naar de rechterbaan schuiven zónder richting aan te geven, staat op nummer twee. Maar liefst 46 procent van de Nederlanders geeft aan dit irritant te vinden als zij autorijden.

3. Langzaam rijden op de linkerbaan

Ruim een derde van de respondenten (33%) ergert zich aan andere automobilisten die langzaam rijden op de linkerrijstrook op de snelweg. Sommigen hebben dan de neiging om de desbetreffende auto via rechts in te halen, maar hoe verleidelijk het ook is, het is verboden.Als er geen scheiding is tussen rijstroken door blokmarkeringen, er geen file is en de bestuurders op de linkerrijstrook niet hebben aangegeven dat ze naar links willen afslaan, is het verboden om deze bestuurders rechts in te halen op de snelweg. Niet doen dus.

4. Afsnijden

Afgesneden worden is voor bijna 30 procent (28%) een doorn in het oog. Naast dat het irritaties opwekt, kunnen er ook gevaarlijke situaties ontstaan. Of de bestuurder het nu opzettelijk of per ongeluk doet: blijf altijd alert om dergelijke acties op te vangen.

5. Onoplettende bestuurders

De top vijf grootste ergernissen in het verkeer wordt afgesloten door onoplettende bestuurders. Een kwart (25%) van de Nederlanders geeft aan dit irritant te vinden. Geconcentreerd rijden zonder afleiding is erg belangrijk, maar toch komt het regelmatig voor dat automobilisten zich laten afleiden tijdens het rijden en hierdoor niet goed opletten. Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen.