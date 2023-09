Na dinsdag weer lagere temperaturen, ook onweersbuien op komst

Vanaf dinsdag wordt het iets koeler. Ook neemt de kans op regen- en onweersbuien toe, meldt weerbureau Weeronline. Zondag zijn er nog maximale temperaturen tussen de 30 en 33 graden, maar vanaf maandag zakt de temperatuur ietsjes en dinsdag wordt het nog 23 tot 25 graden. De verschuiving van het weerbeeld van zeer warm septemberweer naar gebruikelijke temperaturen voor de tijd van het jaar komt door wolkenvelden die vanaf maandagmiddag de hitte verdrijven. Maandag begint aanvankelijk zonnig, waarbij het in het zuiden zelfs nog 31 graden kan worden. In de loop van de dag neemt de kans op buien echter toe, aldus Weeronline. In de nacht naar dinsdag kan het op meerdere plaatsen flink gaan onweren. Hetzelfde geldt voor de middag en de avond waarbij de kans op onweer het grootst is in het binnenland. Het wordt niet warmer dan 25 graden. Tijdens droge perioden breekt ook geregeld de zon door. Woensdag zakt de middagtemperatuur naar gemiddeld 20 graden, wat gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Buien die met name in het zuidoosten voorkomen, trekken in de loop van de ochtend weg. Weeronline verwacht een droge woensdagmiddag met regelmatig zon.