Vijlbrief wil geen hoger beroep overheid bij rechtszaken burgers

De overheid moet helemaal niet meer in hoger beroep gaan bij rechtszaken die zijn aangespannen door burgers, zei staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw), die ook het D66-verkiezingsprogramma schrijft, in het tv-programma WNL op Zondag. Stoppen met het hoger beroep is volgens hem een manier om het vertrouwen tussen samenleving en overheid te herstellen. In sommige gevallen moet de overheid nog wel in hoger beroep om duidelijkheid in bepaalde zaken te krijgen, aldus Vijlbrief. Maar dat kan dan ook gebeuren zonder dat er gevolgen zijn voor de burger. Vijlbrief is in het kabinet verantwoordelijk voor de afwikkeling van de gaswinning in Groningen. Als gedupeerden van bevingsschade daar een rechtszaak wonnen, kon het Instituut Mijnschade Groningen (IMG) altijd nog in hoger beroep gaan. Dat had vaak een grote impact op de burgers en zorgde voor wantrouwen. Het kabinet besloot in maart dat het IMG in principe niet meer in hoger beroep gaat. Als Groningers "schade hebben, in bezwaar zijn gegaan en ook nog een rechtszaak hebben gevoerd én gewonnen, dan vind ik niet dat een overheid nog eens in hoger beroep moet", liet Vijlbrief destijds weten.