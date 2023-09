Steundemonstratie klimaatactie trekt minder mensen

Bij de steundemonstratie op de Laan van Reagan en Gorbatsjov in Den Haag zijn zondag een stuk minder mensen aanwezig dan een dag eerder. Enkele tientallen mensen zijn bijeen voor het programma, dat iets na het middaguur is begonnen en nog tot 15.00 uur duurt.

Zij applaudisseerden toen bekend werd dat klimaatactivisten de A12 opnieuw hadden geblokkeerd. Aanvankelijk zou het solidariteitsprotest langer duren, maar de organisatie laat weten dat ze de energie van bezoekers liever spaart, met het oog op het warme weer. "Het doel is om te zorgen dat het onderwerp leeft", zegt coördinator Joost Thus. "We proberen de mensen hier te krijgen die dit thema belangrijk vinden maar niet de A12 willen blokkeren. Hier kunnen ze veilig en toegankelijk demonstreren tegen de fossiele subsidies."

Zondagmiddag staan bij de steundemonstratie meerdere muzikale optredens en toespraken gepland.