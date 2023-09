Biden: VS en Vietnam verstevigen de banden

De Verenigde Staten en Vietnam versterken hun diplomatieke betrekkingen met een "strategisch partnerschap". Dat zei de Amerikaanse president Joe Biden zondag in de Vietnamese hoofdstad Hanoi. Biden werd ontvangen door de secretaris-generaal van de regerende Communistische Partij, Nguyen Phu Trong.

"Dit betekent dat de Verenigde Staten hun relatie met een andere belangrijke partner in de Indo-Pacific hebben versterkt", aldus Biden. De VS zijn na China de belangrijkste handelspartner van de eenpartijstaat. Officieel hebben de VS en Vietnam sinds 2013 een "alomvattend partnerschap".

De twee landen verdiepen de samenwerking onder meer op het gebied van opkomende technologieën en halfgeleiders, verklaarde het Witte Huis. Vorige maand namen de VS nog maatregelen om Amerikaanse investeringen in Chinese technologie op gevoelige gebieden, waaronder halfgeleiders, kwantumcomputers en kunstmatige intelligentie, te beperken.

'Spelregels'

Biden zei ook dat hij op de zondag geëindigde G20-top in India gesproken heeft met de Chinese premier Li Qiang. "We hadden het over stabiliteit (in de Indo-Pacific-regio)", zei Biden over dat gesprek, dat volgens hem "helemaal niet confronterend" was.

Biden benadrukte tijdens de persconferentie in Hanoi dat hij de banden met Vietnam niet aantrekt om China "in bedwang te houden". Maar Biden zei ook dat China "een aantal spelregels verandert", zonder te specificeren welke regels.