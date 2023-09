PvdD-Kamerleden: Ouwehand onschuldig tot tegendeel is bewezen

In de rest van de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren heerst verbijstering over de crisis die zich de afgelopen dagen bij de partij ontvouwde. Op X, voorheen Twitter, uiten zij hun verbazing dat fractievoorzitter Esther Ouwehand niet opnieuw de lijst mag trekken van het bestuur, vanwege vermeende "integriteitsschendingen". De fractie benadrukt dat Ouwehand onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. Het partijbestuur meldde zaterdag niet opnieuw Esther Ouwehand als lijsttrekker te willen, vanwege "signalen en informatie" over mogelijke "integriteitsschendingen". Wat de klachten precies waren, meldde het bestuur niet. Kort daarna bleek dat Ouwehand vrijdag een zeer kritische brief naar het bestuur had gestuurd, over een gebrek aan professionalisering en democratie in de partij. Die brief is volgens haar dan ook de reden dat het bestuur haar nu niet meer wil als lijsttrekker. "Ik vind het moeilijk om het een los te zien van het ander." Nog geen bewijs De nummer twee van de fractie, Christine Teunissen, sprak al snel haar volledige steun uit voor Ouwehand. Ook verschillende lokale afdelingen van de partij hebben dat gedaan. De rest van de Tweede Kamerfractie doet dat niet, maar benadrukt wel dat er nog geen bewijs is voor mogelijke misstanden door Ouwehand. Frank Wassenberg schrijft dat hij het besluit van het bestuur om Ouwehand het lijsttrekkerschap te ontnemen daarom ook "echt niet kan plaatsen". Eva van Esch heeft daar ook "veel vragen over". Lammert van Raan zegt expliciet geen partij te willen kiezen in het conflict. Hij en Leonie Vestering schrijven dat "vermeende integriteitsschendingen" zorgvuldig onderzocht moeten worden.