Studenten slachtoffer van kameroplichting: Duizenden euro’s lichter en ‘vol ongeloof op straat met hun koffer’

Het nieuwe collegejaar is weer afgetrapt en dus worden studentensteden overspoeld met nieuwe studenten die een kamer zoeken. Het aanbod is schaars, en dat zorgt ervoor dat oplichters hun slag kunnen slaan. Lees hier drie schrijnende verhalen van (internationale) studenten die duizenden euro's afhandig zijn gemaakt en uiteindelijk met lege handen op straat staan in Groningen.

Legitieme Facebookgroep zit vol met oplichters

De Japanse student Miyabi reageert in juni op een advertentie voor een appartementje in Groningen in de Facebookgroep 'Groningen Student Housing'. Hier vinden veel studenten een kamer en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) raadt het platform ook aan. Na intensief mailcontact inclusief een kopie van het ID-bewijs van de verhuurder, foto's en filmpjes van het appartement krijgt de Japanse een voorcontract opgestuurd, waarin een Portugees en een Spaans bankrekeningnummer zijn opgenomen en het verzoek om een aanbetaling. Miyabi's moeder maakt twee keer 980 euro over.

Maar het huurcontract dat ze daarna opgestuurd krijgt, zit vol met fouten. Miyabi krijgt argwaan en belt met de gemeente, maar dan is het al te laat. Er is helemaal geen kamer, en zonder woonruimte kan ze niet beginnen aan haar studie psychologie aan de RUG. Ze doet aangifte bij de politie en vliegt terug naar Japan, tekent het Groningse weblog Sikkom op.

Studenten staan vol ongeloof met hun koffers op straat

Een ander adres in de binnenstad van Groningen wordt meerdere malen gebruikt om nietsvermoedende studenten in de val te lokken. Grote Kromme Elleboog 22 staat wel op Google Maps, maar is geen bestaand woonadres meer. Toch hebben al meerdere studenten duizenden euro's aanbetaald om er een kamer te mogen huren. Pas wanneer ze met koffers en al op de plaats van bestemming aankomen, beseffen ze dat ze zijn opgelicht.

Een Oekraïense studente had voor vijf maanden huur vooruitbetaald (minimaal 3000 euro), en stond vol ongeloof op straat. Zorgzame buren hebben de vrouw opgevangen totdat ze een nieuwe woning vindt. Afgelopen weekend was het alweer raak op hetzelfde adres: een meisje had een maand huur plus borg vooruit betaald en stond met lege handen; vrienden vingen haar op.