Voormalig CDA-Kamerlid Postma campagneleider bij partij Omtzigt

Voormalig CDA-Kamerlid Wytske Postma is bij de komende verkiezingen de campagneleider van Nieuw Sociaal Contract (NSC), de partij van haar vroegere fractiegenoot Pieter Omtzigt. Dat meldt Omtzigt in een nieuwsbrief. Postma zat van 2019 tot 2021 voor het CDA in de Kamer en is nu directeur van de Stichting Noordzee. NSC heeft in Simon Geleijnse een nieuwe ambtelijk secretaris gevonden. Ook hij was kortstondig Kamerlid, maar dan voor 50PLUS. Sinds vorig jaar zit hij namens het CDA in de gemeenteraad in Rijswijk, de partij waarvoor hij ook al jaren actief was voor zijn overstap naar 50PLUS. Sinds Omtzigt vorige maand bekendmaakte dat hij met NSC meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november, hebben zich circa 2400 mogelijke kandidaten gemeld. De partij verwacht rond 1 oktober met een kandidatenlijst te komen. Een commissie onder leiding van voormalig CDA-prominent Eddy van Hijum schrijft het verkiezingsprogramma.