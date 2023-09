PvdA en GroenLinks: geen gaswinning in de Waddenzee

De PvdA en GroenLinks hebben woensdag een oproep gedaan aan minister van Klimaat en Energie Rob Jetten om geen vergunning af te geven aan de NAM voor gaswinning onder de Waddenzee. "Het is onaanvaardbaar dat we een UNESCO-werelderfgoedstatus zouden opgeven voor de winning van fossiele brandstoffen", staat in het persbericht.

De oproep is ondertekend door de Statenfracties van de provincies die aan de Waddenzee liggen Noord-Holland, Friesland en Groningen en Tweede Kamerleden Suzanne Kröger en Henk Nijboer. Alle regionale en lokale overheden zijn tegen nieuwe gaswinning onder de Waddenzee, alleen ligt de beslissing daarvoor bij de regering.

UNESCO waarschuwde de Nederlandse overheid twee weken geleden dat de werelderfgoedstatus van de Waddenzee in gevaar komt als er een nieuwe gaswinningslocatie bijkomt. Sindsdien is het verzet tegen de gaswinning een stuk publieker geworden. "De werelderfgoedstatus is niet alleen cruciaal voor de bescherming van de natuur, maar ook voor de leefbaarheid op de Waddeneilanden en in de noordelijke gebieden van Groningen, Fryslân en Noord-Holland", staat in de verklaring. Die status betekent ook dat Nederland goed voor het gebied moet zorgen. "Deze bijzondere status is van vitaal belang om de natuur in dit unieke getijdengebied te behouden, inclusief de jaarlijkse aanwezigheid van 12 miljoen vogels."

Niet in gesprek

Volgens de Waddenvereniging kan gaswinning zorgen voor ernstige bodemdaling in het Waddengebied, wat nu al te zien is op Ameland waar de bodem met 20 tot 30 centimeter is gedaald. Als de bodem daalt, komt die minder vaak bloot te liggen en verandert dus de ecologie, zei Frank Petersen van de Waddenvereniging eerder.

De NAM stelde vorige week de overheden in gebreke omdat het duidelijkheid wil over de vergunningverlening. De Waddenvereniging riep de Friese overheden dinsdag op om daarom niet meer met de NAM in gesprek te gaan over Ternaard, daar hebben de overheden nog niet op gereageerd.