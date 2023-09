Ouwehand (PvdD) ‘opgelucht en blij dat het achter de rug is’

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren (PvdD) is "opgelucht en heel erg dankbaar voor al die actieve leden die zijn opgekomen voor die prachtige partij die we zijn", zei Ouwehand woensdag in een verklaring. Zij reageert daarmee op het besluit van het partijbestuur om op te stappen en haar opnieuw als lijsttrekker voor te dragen. Zaterdag maakte het bestuur bekend haar van de lijst te halen. Daarna ontplofte de partij, waarbij heel veel leden zich achter Ouwehand schaarden. "Ik ben blij dat het nu achter de rug is en dat we door kunnen. Mooi de verkiezingen in want er is een wereld te herwinnen." Ouwehand wilde geen vragen van journalisten beantwoorden.