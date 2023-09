VN: klimaatverandering ondermijnt bijna alle ontwikkelingsdoelen

Door klimaatverandering dreigen de meeste Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties uit zicht te raken, waarschuwen diverse VN-organisaties in een gezamenlijk rapport. De termijn om de doelen te halen is nu voor de helft verstreken, maar de uitvoering ligt ver achter op schema.

Toenemende hitte, droogte en overstromingen "ondermijnen" de internationale doelstellingen om een einde te maken aan honger, armoede en gezondheidsachterstanden. Zo wordt nu ingeschat dat in 2030 nog steeds zo'n 670 miljoen mensen honger zullen lijden. Hittegolven en ander extreem weer zullen volgens de opstellers van het rapport ook steeds meer voortijdige sterfgevallen gaan veroorzaken. De toegang tot schoon drinkwater wordt eveneens negatief beïnvloed door de opwarming van de aarde.

Al met al ligt slechts 15 procent van het in 2015 gestarte programma op schema, meldt het voortgangsrapport. Dat is opgesteld onder leiding van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). In totaal werkten achttien organisaties eraan mee, van klimaatpanel IPCC tot de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

'Niet genoeg'

"Het jaar 2023 heeft maar al te duidelijk laten zien dat klimaatverandering een feit is", schrijft VN-chef António Guterres in het voorwoord. De wereld kreeg te maken met temperatuurrecords, ook op zee, en veel extreme weersomstandigheden. "Halverwege de deadline van 2030 is de wereld hopeloos uit koers", aldus Guterres over de ontwikkelingsdoelstellingen. Hij voegt er de hoop aan toe dat de wetenschap kan helpen de doelen toch dichterbij te brengen.

Volgens het rapport hebben rampen die aan weer en klimaat zijn gerelateerd tussen 1970 en 2021 ruim 2 miljoen mensen het leven gekost en opgeteld voor 4 biljoen euro aan schade veroorzaakt. Vooral ontwikkelingslanden zijn hiervan de dupe. Overigens is niet van al die rampen bekend welke rol klimaatverandering heeft gespeeld. Wel is duidelijk dat mensen door de opwarming van de aarde steeds vaker extreem weer te verduren hebben.

Inger Andersen, de chef van het VN-milieuprogramma, pleit in aanloop naar de klimaattop in Dubai die dit najaar wordt gehouden voor meer ambitie en actie. "De wetenschap blijft ons tonen dat we niet genoeg doen om onze uitstoot te verlagen en aan de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs te voldoen", zegt de Deense in een verklaring.