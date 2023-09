Lisa heeft een boerderij in haar rijtjeshuis: “Het is inmiddels mijn fulltimebaan”

Je hoeft niet naar Zweden te emigreren om (grotendeels) zelfvoorzienend te leven, bewijst Lisa. Ze legt uit hoe je zelfs in een Nederlands rijtjeshuis al je fruit en groente voor het hele jaar zelf kunt kweken.

Conserveren

“Ik ben begonnen met een paar tomatenplanten, wat slaplanten, en het jaar erop heb ik het groots aangepakt”, zegt Lisa in een korte videoreportage op RTL Nieuws. Zij is samen met haar vriend zelfvoorzienend met groente en fruit, ook in de winter. “Wij oogsten in grote hoeveelheden in de zomer en in de herfst, en dan conserveren wij het gewoon bij mij thuis in mijn kleine keukentje. Wij eten dat in de winter.”

Goedkoop, gezond en grote voldoening

Op deze manier bespaart zij zo'n 70 procent op haar boodschappenkosten en is minstens 80 procent van wat er 's avonds op haar bord ligt, helemaal door haarzelf geproduceerd. Het stel heeft nog een tweede moestuin en inspireert anderen om ook (bijna) zelfvoorzienend te gaan leven. “Dit is inmiddels mijn fulltimebaan. Ik leer mensen op YouTube hoe je dit zelf kan aanpakken.

Boeren binnen de bebouwde kom

“Mijn insteek is: het hoeft weinig geld en moeite te kosten. Ik denk dat heel veel mensen hier op verschillende fronten veel baat bij hebben. Je eet makkelijk en gezond; je bespaart geld; het is goed voor je mentale gezondheid; je bent lekker veel buiten; en je bent ook veel in beweging”, aldus de binnen de bebouwde kom wonende boerin. “Elke avond presenteer ik met een grote glimlach het eten aan tafel.”

Bekijk hier haar nieuwste video op YouTube, waarin ze de fijne kneepjes uitlegt over het uitplanten van de herfstmoestuin en het oogsten van aardappels: