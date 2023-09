Rode Halve Maan: zeker 11.000 doden in Libië door overstromingen

De hulporganisatie Rode Halve Maan zegt dat in Libië zeker 11.000 mensen om het leven zijn gekomen door de overstromingen na storm Daniel, meldt de Britse omroep BBC. Nog 20.000 mensen zouden zijn vermist. Een woordvoerder van de hulporganisatie zei dat de getallen nog steeds oplopen.

De situatie in Oost-Libië is "catastrofaal" volgens de Rode Halve Maan, een organisatie die verwant is aan het Rode Kruis. Er komen inmiddels veel hulpgoederen aan om ontheemden en gewonden te helpen, maar de vraag zou nog wel groter zijn dan het aanbod.

De burgemeester van de zwaar getroffen stad Derna schatte eerder dat de storm wel 20.000 mensen het leven heeft gekost. Volgens de autoriteiten is zeker een kwart van de stad weggevaagd door de enorme kracht waarmee het water de stad binnenkwam na twee damdoorbraken.