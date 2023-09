Justitie VS legt beslag op drie door nazi’s geroofde kunstwerken

De Amerikaanse justitie heeft in belangrijke musea in de VS drie werken in beslag genomen van de Oostenrijkse kunstenaar Egon Schiele, meldt The New York Times. De werken worden opgeëist door de erfgenamen van hun voormalige eigenaar: Fritz Grünbaum, een Oostenrijks-Joodse cabaretier, kunstverzamelaar en criticus van het naziregime, die in 1941 werd gedood in concentratiekamp Dachau.

Het Hooggerechtshof van de staat New York oordeelde dat "er redelijke gronden zijn om aan te nemen" dat de tekeningen van de Oostenrijkse expressionistische kunstenaar tijdens de Tweede Wereldoorlog "gestolen zijn". De werken werden daarom "onrechtmatig bewaard" in de musea.

Russische krijgsgevangene (1916), een aquarel ter waarde van 1,25 miljoen dollar, werd in beslag genomen in het Art Institute of Chicago. Portret van een man (1917), een potloodtekening ter waarde van 1 miljoen dollar, werd in beslag genomen in het Carnegie Museum of Art in Pittsburgh. Het Allen Memorial Art Museum aan de Oberlin University (Ohio) moest afstand doen van Meisje met zwart haar (1911), een aquarel ter waarde van 1,5 miljoen dollar.

Volgens The New York Times doet justitie ook onderzoek naar meer dan tien andere werken van Egon Schiele die door de nazi's zijn geroofd.