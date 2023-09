Extra veiligheidsmaatregelen gevangenissen na aanhouding zoon Taghi

Bij meerdere gevangenissen in Nederland zijn de veiligheidsmaatregelen aangescherpt na de aanhouding van de zoon van Ridouan Taghi in Dubai, meldt Het Parool.

De afgelopen week zijn de veiligheidsmaatregelen in een aantal gevangenissen in Nederland opgeschroefd. Van gedetineerden die in aanmerking worden genomen tot de groepering van Ridouan Taghi is de feitelijke GVM-status vermoed. GVM staat voor gedetineerden met een vlucht- en maatschappelijk risico.

De gedetineerden worden beperkt sterker gemonitord, mogen minder uit hun cel, minder bellen en minder bezoek ontvangen. In minimaal vijf Penitentiaire Inrichtingen door hiel het land zijn gemiddelde volgordemaatregelen geselecteerd.

De maatregelen hebben te maken met de aanhouding van Faissal Taghi (22) in Dubai. Hij is de oudste zoon van Ridouan Taghi.