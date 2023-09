Zorgmedewerkers Limburgs zorghuis vernederen bejaarden

Drie medewerkers van het Sittardse zorgcentrum Lemborgh zijn ontslagen omdat ze heel akelig zijn omgegaan met hoogbejaarde cliënten. Vaststaat dat ze een foto hebben genomen en verspreid van een oudere die midden in zijn eigen ontlasting zat na een diarreeaanval. Ze zouden ook foto's hebben gemaakt en verspreid van de geslachtsdelen van aan hen toevertrouwde mensen. Dat schrijft De Limburger.

Een extern onderzoeksbureau vond voldoende bewijs van het ontslag van de drie hoofddaders. Voor het opmeten van het geslachtsdeel van een terminale bewoner is volgens het bureau geen sluitend bewijs gevonden. „Er zijn tegenstrijdige verklaringen. In het zorgcentrum hangen geen camera’s, dus bewijzen kunnen we het niet.”