Aanklagers willen zwijgbevel op maat voor Trump

Aanklagers hebben aan federale rechter Tanya Chutkan gevraagd om voormalig president Donald Trump een "op maat gemaakt" zwijgbevel op te leggen, meldt The New York Times. Als reden voeren de aanklagers de "bijna dagelijkse" aanvallen van Trump aan op sociale media, die hij richt op mensen die met de rechtszaak te maken hebben. Dat blijkt uit rechtbankdocumenten die vrijdag vrijgegeven werden, schrijft de Amerikaanse krant verder. Rechter Chutkan leidt het proces over de vermeende belemmering van de verkiezingen van 2020 door Trump. In hun verzoek zeggen de aanklagers dat sommige mensen die Trump op sociale media aanviel, vervolgens bedreigingen van anderen kregen. Zijn uitlatingen zouden ook gevolgen kunnen hebben voor getuigen en het samenstellen van een jury voor het proces dat volgend jaar maart in Washington gaat beginnen. De aanklagers schrijven dat "net als zijn publieke desinformatiecampagne over de presidentsverkiezingen van 2020", zijn recente uitlatingen bedoeld zijn om het vertrouwen van het publiek in het rechtssysteem te ondermijnen. Daarnaast vinden de aanklagers dat zijn uitspraken individuen intimideren, aldus The New York Times. Ze willen daarom dat het Trump verboden wordt om denigrerende of intimiderende uitspraken te doen over mensen die in de zaak genoemd worden. Ook willen de aanklagers dat hij geen uitspraken meer doet over toekomstige getuigen.