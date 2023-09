Veel jonge mensen op kandidatenlijst Volt

De top-tien op de kandidatenlijst van Volt bestaat uit vijf mannen en vijf vrouwen, waarvan er vier kandidaten onder de dertig jaar zijn. Volt spreekt van een "nieuwe generatie leiders" die op de lijst staan. Die wordt aangevoerd door de huidige fractievoorzitter Laurens Dassen. De nummer twee is Kamerlid Marieke Koekkoek.

Dassen was door de leden van Volt eind juli al gekozen tot lijsttrekker. De partij heeft nu twee zetels in de Tweede Kamer.

Ernst Boutkan staat op nummer drie. Hij is nu beleidsmedewerker van Volt op onder meer klimaat en landbouw. Imane Elfilali staat op de vierde plek en is fractievoorzitter voor Volt in de Rotterdamse gemeenteraad en leidinggevende op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Martijn Hagoort (vijf) werkt momenteel bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

In totaal staan 21 mensen op de kandidatenlijst van Volt voor de verkiezingen van 22 november. "Deze verfrissende lijst van politieke nieuwkomers gaat laten zien dat het anders kan", zegt Dassen. "Samen maken we de radicale keuze voor een verenigd Europa, de enige manier om onze veiligheid, bestaanszekerheid en groene toekomst te bereiken."