Er komen meer mobiele en vaste flitspalen. Dit zijn de meest lucratieve flitsers

Het Openbaar Ministerie gaat meer flexflitsers inzetten die iedere paar maanden op een andere plek staan. Ook wordt het merendeel van de vaste flitspalen de komende tijd vervangen of verplaatst. Maar wat zijn eigenlijk de meest flitsende flitspalen in Nederland?

Steeds meer mobiele en vaste flitspalen

Er staan nu zo'n 600 vaste flitspalen te wachten op een onverhoede weggebruiker die het gaspedaal te diep ingedrukt heeft, maar het merendeel is aan vervanging toe. Het OM gaat dan ook nieuwe camera's installeren, die met de nieuwste technieken meerdere rijstroken kunnen controleren.

Het aantal vaste flitspalen die op snelheid en rijden door rood controleren, gaat in de komende drie jaar richting de 650. Daarnaast stijgt het aantal flexflitsers van 28 naar 78. Ook zet het OM 50 camera's neer om mensen te bekeuren die de telefoon gebruiken achter het stuur.

Elke 12 minuten raak

Er worden elk jaar zo'n 3 miljoen boetes uitgeschreven via vaste flitspalen. Dit ongeveer 38 procent van alle verkeersboetes. Sommige palen – in Hilversum en in Zwolle - flitsten in de eerste vier maanden van dit jaar maar één keer, terwijl in Alkmaar en Groningen gemiddeld elke 12 minuten wel iemand de klos was.

Het CJIB heeft de meest lucratieve flitspalen van januari t/m april 2023 op een rijtje gezet: