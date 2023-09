EU-chef Von der Leyen gaat met Italiaanse premier naar Lampedusa

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen gaat naar verluidt dit weekend samen met de Italiaanse premier Giorgia Meloni naar het door migranten overspoelde Italiaanse eilandje Lampedusa. Dat ligt in de Middellandse Zee ongeveer 130 kilometer van de Tunesische kust Maandag, dinsdag en woensdag landden bijna tweehonderd bootjes met illegale migranten op het eiland met in totaal zo'n 8500 mensen aan boord. Ze waren aan boord gegaan in Tunesië. Een reis van bijvoorbeeld Sfax naar Lampedusa kost een migrant volgens Italiaanse media circa 1500 euro. De gemeenteraad heeft woensdag de noodtoestand uitgeroepen. Meloni wil dat de Europese Unie zich meer inspant om de stroom tegen te gaan, onder meer met een marinemissie om bootjes tegen te houden of om te voorkomen dat de bootjes zee kiezen. Zaterdag hebben bewoners onder aanvoering van de loco-burgemeester Attilio Lucia gedemonstreerd tegen "de falende regering" en tegen de EU. De eilandbewoners willen niet dat er op een voormalige militaire basis in het uiterste westen van het eiland ook nog een tentenkamp verrijst om migranten onder te brengen. De regering zou op het punt staan er "een tentenstad" te bouwen. Volgens de loco-burgemeester zal "de bevolking dag en nacht waakzaam blijven" om dat plan te dwarsbomen. Het eiland heeft volgens Italiaanse media een opvangcentrum bestemd voor slechts vierhonderd mensen. Daarvandaan worden de migranten vaak snel overgebracht naar Sicilië en andere delen van het land. Lampedusa is in grote problemen geraakt, omdat het in de loop der jaren het voornaamste punt van landingen van migranten in Italië is geworden. Rond de 70 procent van de illegalen die op Italiaanse kusten landen, doen dat op het eiland ruim 200 kilometer ten zuiden van Sicilië.