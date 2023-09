Ruim 650 arrestaties bij achtste klimaatblokkade A12 Den Haag

De politie heeft zaterdag meer dan 650 klimaatactivisten aangehouden bij de blokkade van Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag, meldt ze. Net als na andere blokkades werden de arrestanten met bussen naar het ADO-stadion gebracht, waar ze werden vrijgelaten. Een onbekend aantal demonstranten maakte zich volgens de politie schuldig aan vernielingen en belemmering en is naar het politiebureau gebracht. Zij zitten nog vast voor verhoor. De politie nam bij de achtste blokkade op rij ook muziekinstrumenten in beslag, voornamelijk trommels. Door het lawaai van de instrumenten konden agenten de communicatie via hun oortjes moeilijk verstaan, geeft de politie als verklaring. Ze zegt de demonstranten eerst te hebben gevraagd om te stoppen met het maken van lawaai. De instrumenten zijn na afloop teruggegeven. De blokkade begon net als op eerdere dagen rond 12.00 uur, toen honderden demonstranten de A12 op liepen en het verkeer stillegden. De politie zette waterkanonnen in om de demonstranten te verwijderen.