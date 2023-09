De regio Toscane en enkele naburige regio's in het noorden van Italië zijn getroffen door een aardbeving met magnitudes van 4.8 tot 5.1. De schok was duidelijk voelbaar in de stad Florence, meldt de Italiaanse nieuwszender TGcom24.

Er zijn momenteel geen berichten over schade aan gebouwen of gewonden, maar honderden mensen liepen de straat op na de aardbeving, bericht de nieuwszender verder.

Vanuit hetzelfde epicentrum werden nog wat lichtere naschokken gevoeld met magnitudes tussen 2 en 3.