Rudy Giuliani is blut

Het voormalige advocatenkantoor van Rudy Giuliani klaagt hem aan voor 1,4 miljoen dollar (1,31 miljoen euro). Dat bedrag zou de Amerikaanse politicus en advocaat het kantoor schuldig zijn voor werkzaamheden tussen 2019 en afgelopen zomer. Dat meldt de zakensite Business Insider.

De voormalige burgemeester van New York (1994-2001) zou ermee heeft ingestemd om ruim 1,6 miljoen dollar te betalen aan het advocatenkantoor Davidoff Hutcher & Citron onder een provisieovereenkomst, maar tot nu toe slechts 214.000 dollar hebben betaald.

Robert Costello, een partner bij Davidoff en een oude vriend van Giuliani, is een van de eisers in de rechtszaak. Costello adviseerde Giuliani onder meer in het gerechtelijk onderzoek naar zijn rol in de bestorming van het Capitool van 6 januari 2021 en in het onderzoek naar zijn pogingen om de verkiezingen van 2020 in Georgia ongedaan te maken. Er lopen ook nog eens meer dan tien civiele rechtszaken tegen Giuliani. In al die zaken vertegenwoordigde Davidoff hem.

Advocatenkosten

Vorige maand berichtte CNN dat Giuliani een beroep gedaan op oud-president Donald Trump voor financiële hulp met zijn advocatenkosten. Trump zou niet erg geïnteresseerd zijn geweest in de smeekbede van zijn voormalige advocaat, maar deed naar verluidt wel een paar mondelinge toezeggingen. Later in augustus werd bekend dat Giuliani zijn appartement aan de Upper East Side van Manhattan voor 6,5 miljoen dollar te koop heeft gezet.

Giuliani is niet de enige bondgenoot van Trump die er niet in slaagt de rekening van Costello's kantoor te voldoen. In juli beval een New Yorkse rechter de voormalige Trump-adviseur Steve Bannon om Davidoff een half miljoen dollar te betalen.