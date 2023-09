Noorderlicht was te zien boven Nederland

Op verschillende plaatsen in het noordelijk deel van Nederland is maandagavond het noorderlicht te zien geweest. Er kwamen meldingen uit onder meer Noord-Holland (Egmond aan Zee), Friesland (Zweins) en vanaf de Afsluitdijk. Op X hebben mensen beelden gedeeld.

In het overige deel van het land was er te veel bewolking of te veel licht om het poollicht te kunnen waarnemen.

Het noorderlicht was begin dit jaar ook al in ons land te zien. Het ontstaat doordat elektrisch geladen deeltjes van de zon met hoge snelheid tegen de atmosfeer botsten. Dat geeft roze en groene lichtverschijnselen.