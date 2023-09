Peiling NOS: Omtzigt en Van der Plas meest gewaardeerd

Pieter Omtzigt (Nieuw Sociaal Contract) is voor veel Nederlanders de meest gewaardeerde politicus. In een representatieve peiling van Ipsos in opdracht van de NOS krijgt Omtzigt het hoogste rapportcijfer: een 7. Hij wordt gevolgd door Caroline van der Plas (BBB) met een 6,1 en VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz (VVD), die een 5,9 krijgt.

Omtzigt wordt gezien als het meest inspirerend, hij weet wat er leeft, is betrouwbaar en daadkrachtig, aldus de NOS. Ook de twee voorgaande jaren kreeg Omtzigt de beste beoordelingen.

De minste waardering is er voor Thierry Baudet. Hij scoort met een 2,6 het laagste cijfer.