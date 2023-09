Ritueel in Amsterdams park: een hanekop, konijn en schelpen

In het Amsterdamse Erasmuspark zijn een paar keer sporen gevonden van wat (mogelijk) een ritueel is. Vorige week werd een schoteltje aangetroffen met etensresten, schelpjes, ’een vreemd substantie’ en een hanenkop.

In het Rembrandtpark stond dezelfde week een reismand met wederom schoteltjes etensresten en dit keer ook een levend konijn. Ook de dierenpolitie vermoedt inmiddels dat er ’iets ritueel-gerelateerd’ speelt, maar wil nog steeds graag meer informatie van bewoners.

In de reacties klinkt een eenduidig vermoeden. Het zou gaan om een ritueel. Volgens de een uit Afrika, een ander vermoedt het Caribisch gebied. Maar het zou passen binnen zo’n religieus gebruik.

Ook de #Dierenpolitie vraagt om hulp

Verdachte etenswaar plus aantreffen konijn...

Het is nog niet duidelijk geworden wat de precieze reden is geweest van het achterlaten van de etensresten en hanenkop.

Wel heeft de dierenambulance de volgende dag in het Rembrandtpark de op de…