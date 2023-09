Het meisje (3) dat maandag om het leven kwam op het buitenterrein van kinderopvang ’t Goudvisje in Empel is door verstikking om het leven gekomen. Volgens de politie gaat het om een ‘noodlottig ongeval’ waarbij de peuter is gestikt door een lint dat om haar hals hing. Het gaat om een dochter van een medewerkster van de kinderopvang.