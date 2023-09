Tieners voor de rechter om doodsteken Haagse snackbareigenaar

De rechtbank in Den Haag buigt zich woensdag en donderdag inhoudelijk over de zaak die draait om het doodsteken van een 39-jarige snackbareigenaar in Den Haag. Drie tieners worden verdacht van betrokkenheid. Omdat ze minderjarig zijn, vindt de zaak achter gesloten deuren plaats. Het drietal, twee meisjes van 15 en 17 en een jongen van 17, zouden de man en zijn echtgenote eind januari op het Doctor H.E. van Geldererf in het Haagse stadsdeel Loosduinen hebben belaagd. Naast doodslag, worden ze verdacht van het slaan en schoppen van zowel de man als zijn vrouw. Het Openbaar Ministerie zal donderdag de strafeisen bekendmaken. De zaak zorgde voor veel beroering in de buurt. Zo liepen honderden mensen een stille tocht en werd ook een inzamelingsactie voor het gezin van de snackbareigenaar gestart. Hiermee is meer dan 110.000 euro opgehaald.