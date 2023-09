Wat is er raar aan deze Porsche

Deze Porsche werd gefotografeerd door een oplettende automobilist in Rome. Het is in bijna alle opzichte een Porsche Macan S, in Nederland te koop vanaf €110.000. In bijna alle opzichten want de letters van de merknaam staan door elkaar. Er staat PORSHCE en geen PORSCHE.

Er wordt online druk gespeculeerd hoe dat kan. Is het een nepauto? Of heeft een monteur de letters per ongeluk verwisseld. Volgens de Italiaanse site ‘Automoto.it’ is het onwaarschijnlijk dat de fout in de fabriek van Porsche is gebeurd.