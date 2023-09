Piloot van gecrashte straaljager meldt aan 911: “Ik ben toestel kwijt”

Zondag crashte een Amerikaanse piloot met zijn straaljager in North Charleston in de staat South Carolina. Hij wist zichzelf met zijn schietstoel in veiligheid te brengen en landde in iemands tuin, maar was vervolgens zijn F-35 kwijt.

Een bizar gesprek met noodnummer 911 volgt: "We hebben een piloot in huis. Ik denk dat hij in mijn achtertuin is geland en we proberen een ambulance naar het huis te krijgen’’, zegt de bewoner. De 47-jarige piloot had een parachutesprong van 600 meter overleefd met enkel pijn aan zijn rug.

"Mevrouw, er is een militair vliegtuig neergestort. Ik ben de piloot. We moeten een reddingsactie in gang zetten’’, zegt de piloot aan de telefoon. "Ik weet niet zeker waar het vliegtuig is. Het moet ergens zijn neergestort.’’ Hij herhaald: "Mevrouw, ik ben piloot van een militair vliegtuig en ik ben eruit geschoten. Ik ben geland met een parachute. Kunt u alstublieft een ambulance sturen?’’

Het vliegtuig vloog 'in zombiestaat' verder, nadat de piloot eruit was gesprongen. Een dag later werden in Williamsburg County in South Carolina de brokstukken teruggevonden. Hoe het kan dat het toestel door bleef vliegen? "Als het vliegtuig stabiel is tijdens een horizontale vlucht, zal het proberen daar te blijven. Als het zich in een klim of afdaling bevindt, zal het dat blijven doen totdat het wordt bevolen iets anders te doen”, aldus het US Marine Corps in een verklaring. "Dit is bedoeld om onze piloten te redden als ze bijvoorbeeld het bewustzijn verliezen.”