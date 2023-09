Duitse concentratiekampen hebben meer last van extreemrechts

Duitse concentratiekampen die nu zijn ingericht als herdenkingsmonumenten voor de Holocaust ervaren steeds meer overlast van extreemrechtse groepen. Ze zien bijvoorbeeld steeds vaker graffiti van hakenkruizen en antisemitische leuzen opduiken bij de monumenten. De nieuwssite RND deed een rondvraag bij vijf Duitse kampen die de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikten en die zien allemaal een toename.

"Er zijn steeds meer gevallen van vandalisme, graffiti en andere incidenten bij monumenten in heel Duitsland", zegt Clara Mansfeld van de organisatie die het kamp bij Neuengamme beheert. "Dit baart ons zorgen." Rikola-Gunnar Lüttgenau, onderdirecteur van het herdenkingsmonument bij Buchenwald zegt dat dit soort voorvallen twee jaar geleden nog maar ongeveer eens in de maand voorkwamen. "Daarna was het elke veertien dagen en nu moeten we ze zelfs bijna elke week melden". Hij ziet de incidenten bij de kampen als aanvallen van extreemrechts op de Duitse rechtsstaat.

De woordvoerder van het monument bij concentratiekamp Dachau zegt dat er niet alleen in het kamp zelf uitingen van extreemrechts te vinden zijn, maar dat het museum ook online steeds meer te maken krijgt met aanvallen en verstoringen. Op sociale media worden bijvoorbeeld foto's van de kampen geplaatst met antisemitische of racistische teksten. Ook is de letter Z eens aangetroffen, symbool voor de Russische troepen die Oekraïne zijn binnengevallen.