Asielzoekerscentra doen mee aan Nationale Burendag

Ruim honderd asielzoekerscentra in Nederland doen zaterdag mee aan Nationale Burendag. Deze door het Oranjefonds georganiseerde dag is volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND zeer geschikt om te benadrukken dat asielzoekers buren zijn van iedereen in hun omgeving. Vorig jaar kwamen ongeveer 12.000 mensen een kijkje nemen in een asielzoekerscentrum, aldus het COA.

De azc's zijn zaterdagmiddag open voor bezoek. Het COA, de IND, de Dienst Terugkeer & Vertrek en Vluchtelingenwerk geven er uitleg over hun werkzaamheden. In een azc wonen in principe asielzoekers die toegelaten zijn tot de asielprocedure in Nederland, maar die nog niet weten of ze ook hier mogen blijven. Omdat er een groot tekort is aan woonruimte verblijven in de azc's ook veel statushouders. Dat zijn vluchtelingen die al weten dat ze in Nederland mogen blijven, maar voor wie nog geen eigen woonruimte beschikbaar is. Kinderen in een azc gaan gewoon naar school.

In veel azc's serveren de bewoners zaterdag hapjes uit hun eigen land. Bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker van het COA bezoekt samen met twee burgemeesters het azc in Amersfoort. Op de site van het COA is te vinden welke centra meedoen aan de open dag.