Journalist Harald Doornbos waarschuwt ervoor IS-mannen terug te halen: “Nooit enig berouw gezien of gehoord”

Voor de documentaire 'Inside Kalifaat' (NPO2) sprak Sinan Can met twee Nederlandse IS-strijders die gevangen zitten in Rojava, het Koerdisch gebied in Noord-Syrië. Ze proberen Can te overtuigen dat ze gerust terug kunnen naar Nederland. In de documentaire onthield Sinan zich van een oordeel, maar bij de talkshow Khalid & Sophie was hij wél uitgesproken. Ook oorlogsjournalist Harald Doornbos spreekt zich duidelijk uit over de kwestie.

Sinan Can vindt dat ze dáár berecht moeten worden. We kunnen in Nederland niet het risico nemen dat deze mannen binnen korte tijd weer vrij rondlopen, vindt hij. Doornbos schrijft een vurig betoog op X tegen het terughalen van de 'psychopaten, kinderverkrachters en sadistische moordenaars' van IS.

'Nooit enig berouw gezien of gehoord'

“Mensen, er schijnen geluiden in NL te zijn om na de IS-vrouwen, nu ook de IS-mannen terug te halen. Ik ben veel tijdens de oorlog in Syrie geweest - altijd bang om ontvoerd te worden door IS. Ik heb een fiks aantal IS-mannen gesproken. Sommigen liepen vrij rond, anderen zaten in Koerdische gevangenissen. Nooit enig berouw gezien of gehoord”, schrijft Doornbos.

Psychopaten

“Twee van de IS-Beatles ontmoet die gevangenen hebben onthoofd. Psychopaten waren het, geen andere woorden voor. Ik heb overal de verwoeste steden gezien waar IS heeft huisgehouden. Heb in de stinkende massagraven gestaan toen overlevenden bezig waren met het opgraven van lijken - de handboeien nog steeds om en een paar gaten in de schedel.”

'Alleen vergelijkbaar met de nazi's'

“Ik heb de door IS tot slaaf gemaakte Jezidi-meisjes gesproken. 12 jaar, 15 jaar, 18 jaar. Ontelbare keren verkracht, mishandeld, vernederd. Getraumatiseerd voor het leven. En dan in de wetenschap dat IS in veel gevallen alle mannelijke familieden al had geëxecuteerd. Alleen vergelijkbaar met hoe de nazi's door Europa trokken van 1939 t/m 1945. Ik heb jongens gesproken wiens vaders door IS zijn onthoofd, kinderen die iedereen kwijt waren, sadistische moorden, opgeblazen huizen, platgewalste moskeeën. En zo kan ik nog wel even doorgaan”, aldus de gelauwerde oorlogsjournalist.

'Intentie om te zuiveren en te moorden'

“Het is volstrekt duidelijk wie die IS-mannen zijn, waar ze voor staan en wat voor intenties ze hadden toen ze destijds vrijwillig naar Syrie gingen - om te zuiveren en te moorden. Nederland moet zelf maar weten wat ze doet. Lage straffen, geen straffen, toneelstukken, jankboekjes, talkshowgasten - de dader ombouwen tot slachtoffer. Na al die oorlogen, aanslagen en video's is het vrij duidelijk waar IS voor staat. Als dat kwartje nog steeds niet is gevallen, dan gaat dat ook niet meer gebeuren”, besluit hij.