Criminelen hebben nieuwe truc om je geld te stelen als je geld trekt

De politie waarschuwt voor een nieuwe truc van criminelen om nietsvermoedende mensen geld afhandig te maken. In Den Haag zijn namelijk tien geldautomaten bewerkt met een herhaalde 'cashtrap'. Daardoor blijft geld steken en krijgen mensen die gepind hun geld dus niet uit de muur hebben, meldt Omroep West.

"Het geld blijft vastzitten tussen de uitgifte van de geldautomaat en de cashtrap waardoor de automaat in opslag gaat", beschrijft de politie. "Hierdoor krijgt u dus niet het geld wat u heeft opgenomen." Criminelen komen op een later moment terug om de cashtrap van de automaat af te halen en er met het geld vandoor te gaan. Dat is zeker bij tien verschillende geldautomaten in het Haagse centrum al gebeurd, waarschuwt de politie.

"Dit is een nieuwe vorm van oplichting", zegt de politie. Mensen worden scherp te zijn en de politie te bellen als mannen het niet vertrouwt.