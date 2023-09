Gruwelijk geval van verwaarlozing: baby in levensgevaar na vijftig rattenbeten, ouders en tante opgepakt

Een zes maanden oude baby uit Evansville in de Amerikaanse staat Indiana is bijna levend opgegeten door ratten, terwijl hij in zijn wiegje lag. Het hartverscheurende geval van kinderverwaarlozing schokt de Verenigde Staten.

De ouders van het jongetje, David en Angel Schonabaum, zijn gearresteerd en aangeklaagd voor de verwaarlozing en de gruwelijke gevolgen ervan. Ook een tante van het kind, die in hetzelfde huis woonde, is meegenomen door de politie.

Veel bloed verloren

De baby verloor een grote hoeveelheid bloed door rattenbeten op zijn hoofd, wangen, neus, dij, voet, arm, vingers en tenen, schrijft de lokale nieuwszender 14News. De rechterarm was vanaf zijn elleboog tot aan de hand aangevreten; botten van zijn vingertjes lagen bloot door de hongerige knaagdieren. Het jongetje kreeg in een ziekenhuis te Indianapolis een bloedtransfusie omdat zijn temperatuur was gezakt tot 34 graden Celsius.

'Ergste geval van kinderverwaarlozing'

Het huis waar de politie de baby aantrof, lag vol rommel, afval en rattenkeutels. Naast zijn ouders en tante woonden ook zijn drie- en zesjarige broertje en zusje, en twee- en vijfjarige neefjes in de zwijnenstal. “Het is echt moeilijk om dat te zien en soms is het echt moeilijk om je kalmte te bewaren en professioneel te blijven”, vertelde brigadier Anna Gray aan 14News. Het misselijkmakende tafereel was volgens haar het ergste geval van kinderverwaarlozing wat ze in haar lange carrière heeft meegemaakt.

Al langer problemen

De vraag is waarom er niet eerder is ingegrepen in de thuissituatie van de kleine kinderen. In maart was er al bekend dat er een knaagdierprobleem was en dat de dieren langere tijd voor problemen zorgden. Twee kinderen vertelden op school dat muizen in hun tenen hadden gebeten toen ze sliepen. De kinderbescherming kwam al twee keer langs, nadat bleek dat een kind gewond was geraakt door een gebrek aan toezicht en in juni was er een melding dat David Schonabaum een van de kinderen lichamelijk had mishandeld.