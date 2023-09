Laatste wens van jonge Ajaxfans verpest door hooligans: “Niet te bevatten, veel verdriet en teleurstelling”

Twee ernstig zieke jongens van 7 en 14 jaar hadden als laatste wens om nog één keer een wedstrijd van Ajax bij te wonen, maar door hooligans van de thuisclub uit Amsterdam eindigde de middag in verdriet en teleurstelling. De wedstrijd werd gestaakt en er brak paniek uit.

Directeur Hanneke Verbrug van Make-A-Wish Nederland is verdrietig en boos. De 14-jarige jongen is 'superfan' van Ajax, maar kan normaal gesproken niet meer naar een voetbalwedstrijd toe omdat hij niet meer kan zitten. “Het is niet te bevatten. Hij keek met enorm veel blijdschap en positiviteit naar zijn wens uit", vertelt Verbrug tegen RTL Nieuws.

Veel paniek na definitieve staking

"Hij had een mooie plek met andere rolstoelgebruikers", legt de directeur uit. Toen de wedstrijd definitief werd gestaakt, ontstond er veel paniek. "Hij heeft wel redelijk rustig en kalm gereageerd. Hij kon ook snel het stadion uitkomen." Zijn familie moest buiten wachten op een taxi middenin alle schermutselingen. "Ze hebben zelfs last gehad van het traangas dat gespoten werd."

"Je stuurt kinderen naar een wedstrijd in de hoop dat hun allerliefste wens in vervulling gaat en zorgt voor blijdschap en positiviteit, maar het veranderde in het tegenovergestelde. Dat zorgt voor veel verdriet en teleurstelling", zegt Verbrug. "Dat dit moedwillig gebeurt, door een aantal relschoppers die niet beseffen wat ze anderen aandoen, dat heb ik nog niet eerder meegemaakt."

Make-A-Wish en Stichting Ambulance Wens

Make-A-Wish maakt in samenwerking met Stichting Ambulance Wens dit soort uitstapjes mogelijk. Mensen noemen het gebeuren 'ontzettend naar' en roepen Ajax op om iets te regelen voor de doodzieke wenskinderen.

Ook tijdens de wedstrijd gedroegen Ajax-'fans' zich al beschamend: