Hoogleraar: zorgpremies hebben hoogste grens nog niet bereikt

Zorgpremies hebben voorlopig hun hoogste grens nog niet bereikt, voorspelt Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie aan Maastricht University. Hij verwacht dat de komende jaren de premies verder oplopen vanwege de stijgende kosten van de zorg. Volgens Groot moeten er keuzes worden gemaakt in welke zorg echt noodzakelijk is om te bieden.

Zorgverzekeraar DSW maakte dinsdag bekend dat de premie voor de basisverzekering volgend jaar stijgt met 11,50 euro per maand. Het is voor het eerst sinds de invoering van het huidige zorgstelsel in 2006 dat de premies van DSW met zo'n groot bedrag omhoog gaan. Groot verwacht dat andere verzekeraars nog met hogere stijgingen komen. "Dit leidt vooral tot problemen bij de middenklasse. De lagere inkomens worden gecompenseerd met een zorgtoeslag, maar met een modaal inkomen moet je de volle mep zelf betalen. Met een gezin kom je dan al gauw op zo'n 25 euro per maand extra uit."

Door de stijgende zorgkosten, volgens de hoogleraar onder meer vanwege de vergrijzing, nieuwe behandelmethodes en krapte op de arbeidsmarkt, zullen de premies voorlopig niet zakken. Het is dan ook nodig de vraag te stellen waar het in de zorg wat minder kan, meent Groot. "Je ziet dat Nederland ten opzichte van de rest van de wereld erg afwijkt als het gaat om de GGZ, waar in ons land veel mensen gebruik van maken met soms relatief eenvoudige problemen. Ook hebben we heel uitgebreide ouderenzorg en zien we veel kinderen in de jeugdzorg. Bij deze onderwerpen kun je je afvragen of het niet wat minder kan."

Oververzekerd

Groot vindt ook dat verzekerden zelf kritisch moeten kijken naar welke zorg ze nodig hebben. "Je ziet dat veel mensen zijn oververzekerd voor zorg die ze eigenlijk niet nodig hebben. Het is goed om kritisch te kijken naar wat echt belangrijk is. Zo kun je je afvragen of je met een gezond gebit wel een aanvullende tandartsverzekering nodig hebt als je alleen af en toe voor controle gaat."

De hoogleraar ziet niets in het idee van DSW om zorgcontracten regionaler te regelen, bijvoorbeeld door per regio twee zorgverzekeraars aan te wijzen die er het voortouw nemen. "Je schakelt dan een deel van de concurrentie uit, waardoor de prikkel wegvalt om de premies laag te houden."