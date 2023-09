Jongen (14) die kind (6) vermoordde had eerder andere kinderen bedreigd

In Mecklenburg-Voor-Pommeren is een jongen van 14 aangehouden die volgens de politie vrijwel zeker de zesjarige Joel heeft vermoord. Joel werd vorige week dood getroffen hij was vermoord met bod geweld en messteken. De vermoedelijke dader is een dorpsgenoot van het slachtoffertje.

In het dorp gingen de afgelopen dagen al geruchten dat de 14-jarige de dader zou kunnen zijn. Hij was gezien met het slachtoffer voor deze verdween. Bovendien heeft hij al eerder kleine kinderen bedreigd om geld of hun telefoon af te troggelen.

Het zesjarige slachtoffer ging op 14 september naar een voetbalveld in Pragsdorf om te spelen, maar kwam niet op de afgesproken tijd thuis. De ouders gaven de jongen na een korte, mislukte zoektocht als vermist op. Hij werd 's avonds door brandweerlieden aangetroffen in een heg bij het voetbalveld met ernstige steekwonden. Hij lag bewusteloos in een schuilplaats die de kinderen daar hadden gebouwd. Pogingen om de jongen weer tot leven te wekken, waren niet succesvol. De onderzoekers gaan ervan uit dat de plaats waar het lichaam werd gevonden tevens de plaats delict was.