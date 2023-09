Onderzoeker: voor carnaval vervroegde toets is in strijd met wet

Het is in strijd met de wet om de doorstroomtoets voor kinderen in groep 8 eerder af te nemen dan het daarvoor vastgelegde moment, vindt promovendus Job Buiting aan de Radboud Universiteit. Hij doet juridisch onderzoek naar de autonomie van de leraar bij het geven van onderwijs en is daarnaast ook wetgevingsjurist.

In de Wet op het primair onderwijs is vastgelegd dat leerlingen in het laatste leerjaar van de basisschool de doorstroomtoets moeten krijgen in de eerste of tweede volledige week van februari. Afgelopen week besloot demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul dat scholen een week ervoor al de tijd krijgen om de toets af te nemen, zodat dit niet het carnavalsfeest in de weg zit.

Buiting vindt het kwalijk dat Paul het moment heeft bijgesteld, "omdat het moment van afname van de doorstroomtoets zorgvuldig is gekozen zodat leerlingen hier enerzijds zo lang mogelijk voor kunnen leren, maar dat anderzijds de toetsresultaten nog wel gebruikt kunnen worden voor het bijstellen van het schooladvies". Bovendien is de minister volgens hem niet bevoegd om de toetsperiode te veranderen. Ook past de actie niet "in het reguliere beleid", vindt hij. "Moslims moesten in het verleden bijvoorbeeld gewoon de centrale examens in het voortgezet onderwijs afleggen, terwijl zij aan het vasten waren voor de ramadan."

Scholen in het zuiden zijn wel blij dat de doorstroomtoets ook voor carnaval afgenomen mag worden. "Carnaval is culturele traditie die niet alleen van 9 tot en met 13 februari plaatsvindt. Het beslaat een hele periode tot en met de week voorafgaand aan de carnavalsdagen", reageerde de Limburgse gedeputeerde Jasper Kuntzelaers (cultuur).