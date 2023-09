Aboutaleb: afschuwelijk incident, medeleven aan nabestaanden

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb spreekt van een "afschuwelijk incident" dat zich heeft afgespeeld in zijn stad. Hij sprak tijdens een persconferentie zijn medeleven uit aan de nabestaanden van de omgekomen slachtoffers. Drie mensen, onder wie een 14-jarig meisje, zijn neergeschoten. Twee van hen zijn overleden, een 39-jarige vrouw en een 46-jarige man. Aboutaleb prees ook de snelheid waarmee het arrestatieteam, dat een 32-jarige verdachte heeft aangehouden, heeft gehandeld. De burgemeester zei "boos en verdrietig" te zijn over de gebeurtenissen in de stad.