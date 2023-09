Openbaar Ministerie waarschuwde Erasmus MC voor verdachte

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het Erasmus MC eerder gewaarschuwd voor de man die donderdag is opgepakt voor de fatale schietincidenten in Rotterdam. GeenStijl publiceert een brief van het OM aan het Erasmus Medisch Centrum daarover. Het Erasmus MC was voornemens de man een diploma tot basisarts toe te kennen en in de waarschuwingsbrief van het OM staat dat de man "verschillende keren met politie en justitie in aanraking is gekomen, hetgeen ook tot een veroordeling door de rechtbank in Rotterdam heeft geleid". Eerder op de dag maakte de politie bekend dat de man veroordeeld is voor dierenmishandeling. Het is niet duidelijk wanneer de brief is verstuurd. De man kwam de afgelopen jaren meerdere malen in aanraking met justitie vanwege dierenmishandeling, zo blijkt uit rechtbankstukken. Zo moest hij in januari van dit jaar op een zitting verschijnen voor het schoppen en gooien van een hond. In 2021 werd hij beschuldigd van onder meer het schieten van een pijl op een duif en onder andere het mishandelen van een konijn waarbij hij het dier in de struiken had gegooid en/of geschopt zou hebben. Het OM wijst het Erasmus erop dat deze informatie wordt verstrekt om "u te ondersteunen in het uitoefenen van uw rol als verstrekker van basisdiploma's en - zo nodig - die maatregelen te treffen die u passend en geboden voorkomen". Of het Erasmus MC actie heeft ondernomen na de waarschuwing door het OM is niet duidelijk. Het Erasmus was donderdagavond niet bereikbaar voor commentaar.