Zweedse premier wil leger inzetten tegen criminele bendes

De Zweedse premier Ulf Kristersson heeft donderdag beloofd het leger in te zetten tegen criminele bendes, na een uitbarsting van geweld die groeiende aantallen dodelijke slachtoffers onder kinderen en onschuldige burgers eist. Kristersson zei dat hij de nationale politiechef en de opperbevelhebber van het leger vrijdag gaat ontmoeten "om te zien hoe het leger de politie kan helpen de bendes te bestrijden." Zweden is de laatste jaren in de greep van bloedige conflicten tussen bendes over wapen- en drugshandel, met wraakacties over en weer. Appartementen en woningen in hele land worden regelmatig getroffen door explosies. Schietpartijen komen allang niet meer alleen voor in achterstandswijken, maar vinden ook plaats op openbare plekken. "We gaan op jacht naar de bendes. We gaan de bendes verslaan", zei Kristersson donderdagavond in een televisietoespraak voor de natie, nadat de nacht ervoor drie mensen om het leven waren gebracht. Het stijgend aantal moorden heeft de Zweedse bevolking geschokt. "Zweden heeft nog nooit zoiets als dit gezien. Geen enkel ander land in Europa ziet zoiets als dit", zei de premier. In 2022 registreerde Zweden 391 schietpartijen, waarvan 62 met dodelijke afloop.